В Москве заявили: Наше решение окончательное

В нем говорится, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены».

Международная морская организация ООН (ИМО) получила письмо от властей РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Об этом в понедельник сообщило Reuters со ссылкой на выдержки из текста документа.

Кроме того, согласно Reuters, РФ заявила, что «необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты».

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил ТАСС, что решение России по черноморской инициативе окончательное. Москва больше не планирует участвовать в каких-либо переговорах по данной теме, добавил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Вместе с тем будет расформирован совместный координационный центр в Стамбуле. Кроме того, возобновляется режим временного опасного района в северо-западной акватории.