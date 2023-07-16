В Москве заявили: Наше решение окончательное
Международная морская организация ООН (ИМО) получила письмо от властей РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Об этом в понедельник сообщило Reuters со ссылкой на выдержки из текста документа.
В нем говорится, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены».
Кроме того, согласно Reuters, РФ заявила, что «необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты».
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил ТАСС, что решение России по черноморской инициативе окончательное. Москва больше не планирует участвовать в каких-либо переговорах по данной теме, добавил он.
Ранее МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Вместе с тем будет расформирован совместный координационный центр в Стамбуле. Кроме того, возобновляется режим временного опасного района в северо-западной акватории.