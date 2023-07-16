Генсек ООН разочарован в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о решении России выйти из черноморской зерновой сделки, в том числе об отзыве российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря.

«Сегодняшнее решение Российской Федерации нанесет удар по нуждающимся людям повсюду... Сотни миллионов людей сталкиваются с голодом, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они будут платить за это», — цитирует BBC генсека ООН.

Приостановка сделки означает, что соответствующий пакт между ООН и Москвой, призванный облегчить экспорт российского зерна и удобрений, также был расторгнут, добавил Гутерриш, подчеркнув, что одна из целей ООН - обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.

Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с новым предложением по сохранению зернового соглашения. Об этом его представитель сообщил в Твиттере.