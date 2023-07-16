Ильхам Алиев уволил Ахада Абыева
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ахад Абыев освобожден от должности главы исполнительной власти Дашкесанского района.
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Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ахад Абыев освобожден от должности главы исполнительной власти Дашкесанского района.
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