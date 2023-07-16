Полад Бюльбюльоглу добился нового заявления России: «Признаем территориальную целостность Азербайджана» срочно в номер
17 июля состоялась встреча посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-релиз посольства Азербайджана в России.
На встрече, прошедшей в условиях взаимопонимания, Андрей Руденко изложил позицию российской стороны в отношении известного заявления МИД России от 15 июля. Он отметил, что территориальная целостность Азербайджана в указанном заявлении ни в коем случае не ставится под сомнение: его основным направлением являются вопросы обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе и открытия Лачинского коридора. Сегодня основной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чему российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку, в том числе путем организации встреч на своей территории.
Кроме того, Андрей Руденко коснулся вопроса деятельности временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил.
Полад Бюльбюльоглу передал своему собеседнику твердую позицию азербайджанской стороны и заявил, что согласно договору «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», подписанному между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в 1997 году, РФ безоговорочно признала территориальную целостность Азербайджанской Республики и никогда не ставила ее под сомнение. По этой причине заявление МИД России от 15 июля вызвало недовольство в Азербайджане, в том числе у депутатов, экспертов и политологов.
Отметив, что для свободного и беспрепятственного проезда армян через Лачинский пограничный пункт нет никаких препятствий, посол указал, что причиной закрытия коридора является то, что он используется для иных целей, в том числе для перевозки военных боеприпасов и контрабанды на азербайджанские территории под видом гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста. Посол отметил, что есть множество подтверждающих это документов и видеозаписей.
Касаясь деятельности российского миротворческого контингента, Бюльбюльоглу подчеркнул, что армяне в сопровождении миротворцев тайными горными дорогами провозят в Ханкенди неизвестные товары. Там проводится военная подготовка школьников. Все это вызывает оправданное недовольство в Азербайджане и бросает тень на российско-азербайджанские отношения.
Полад Бюльбюльоглу также обратил внимание своего собеседника на то, что 14 июля он стал свидетелем нарушения режима прекращения огня, находясь в Шуше.
В то же время посол заявил, что предвзятое мнение о территориальной целостности Азербайджана в российских СМИ вызвало негативную реакцию в нашем обществе, в том числе среди политологов и экспертов.
Рассказывая о провокационной деятельности Рубена Варданяна в Ханкенди, Бюльбюльоглу подчеркнул, что этот человек создает препятствия для нормализации сложившейся ситуации, и заявил, что в азербайджанском обществе сформировалось мнение о том, что он был направлен в Ханкенди Россией.
Отметив, что мирный договор был инициативой президента Ильхама Алиева, посол Азербайджана подчеркнул, что для нашей страны не важно, где проходят переговоры, главное – их продолжение и достижение конкретного результата.
Говоря о проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях обширных восстановительных работах, посол сказал, что проживающие там армяне являются свидетелями этого, и выразил уверенность, что их жизнь в Азербайджане будет благополучной.
Также в ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями по происходящим в регионе событиям и прочим темам, представляющим взаимный интерес.