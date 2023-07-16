20:10

17 июля состоялась встреча посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-релиз посольства Азербайджана в России. На встрече, прошедшей в условиях взаимопонимания, Андрей Руденко изложил позицию российской стороны в отношении известного заявления МИД России от 15 июля. Он отметил, что территориальная целостность Азербайджана в указанном заявлении ни в коем случае не ставится под сомнение: его основным направлением являются вопросы обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе и открытия Лачинского коридора. Сегодня основной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чему российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку, в том числе путем организации встреч на своей территории.

Кроме того, Андрей Руденко коснулся вопроса деятельности временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил. Полад Бюльбюльоглу передал своему собеседнику твердую позицию азербайджанской стороны и заявил, что согласно договору «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», подписанному между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в 1997 году, РФ безоговорочно признала территориальную целостность Азербайджанской Республики и никогда не ставила ее под сомнение. По этой причине заявление МИД России от 15 июля вызвало недовольство в Азербайджане, в том числе у депутатов, экспертов и политологов. Отметив, что для свободного и беспрепятственного проезда армян через Лачинский пограничный пункт нет никаких препятствий, посол указал, что причиной закрытия коридора является то, что он используется для иных целей, в том числе для перевозки военных боеприпасов и контрабанды на азербайджанские территории под видом гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста. Посол отметил, что есть множество подтверждающих это документов и видеозаписей.