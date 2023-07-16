Али Асадов собрал Экономический совет Азербайджана

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на заседании были подробно обсуждены текущая ситуация и приоритеты политики экономического роста в первом полугодии, вопросы макроэкономической и финансовой стабильности, в том числе дан анализ инфляционных процессов и их факторов, обсуждены антиинфляционные меры, ситуация на валютном рынке, новые операционные рамки денежной политики, состояние и развитие банковского и страхового секторов, а также среднесрочные рамки управления государственным долгом, новые цели и изменения в Стратегии заимствования. Рассмотрены предложения по созданию механизма компенсации инвесторов на рынках капитала, другие вопросы.

На заседании были заслушаны отчеты министра финансов Самира Шарифова и председателя Центрального банка Талеха Кязымова.

В завершение были приняты решения по обсужденным вопросам с учетом предложений членов Экономического совета, даны соответствующие поручения профильным структурам.