Сто тысяч солдат, сотни танков, РСЗО: россияне перешли в наступление в Украине

По словам командующего СВ ВСУ, оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной. С целью остановить наступательные действия украинских войск в районе Бахмута россияне активно перебрасывают на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении фронта. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Его цитирует «Украинская правда».

Также российские военные перешли в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить украинцев в районе Купянска и продолжить наступление в глубину украинских боевых порядков.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в настоящее время на Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Череватый отметил, что во время войны в Афганистане в период наибольшей концентрации советских войск там было около 120 000 военных СССР.

По словам спикера ВСУ, на Лимано-Купянском направлении сосредоточены десантные подразделения РФ, лучшие российские мотопехотные подразделения, в качестве поддержки там также находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, ЧВК, роты Шторм-Z.

«Сосредоточивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, поэтому наносят ему постоянные удары», – отметил Череватый, добавив, что россияне сосредоточили свои силы на этом направлении, чтобы хотя бы где-то попытаться показать результаты, так как на Бахмутском направлении ВСУ уже перехватили инициативу.