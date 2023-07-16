«Азеришыг» собрал предпринимателей в Шемахе

Представители ОАО «Азеришыг» продолжают проводить встречи с предпринимателями. Очередная такая встреча была организована в Шемахинском районе, в здании местной исполнительной власти. Участие в ней приняли около тридцати деловых людей и представителей общественности.

В ходе совещания было отмечено, что на основании поручения главы государства даже в отдаленных регионах страны проводится замена электросетей 50-60-х годов прошлого века на новые. Строятся подстанции различной мощности, полностью обновляются сети, устанавливаются современные трансформаторы. Строительство современных сетей призвано предотвратить потери электроэнергии, а также обеспечить жителей и иногородних абонентов бесперебойным, устойчивым электроснабжением. Ведутся работы и на территориях, освобожденных от оккупации.

Кроме того, были проведены просветительские беседы с предпринимателями об электронных услугах. Подробно разъяснены возможности абонентов обращаться в учреждение онлайн, не выходя из офиса и дома. Были выслушаны вопросы местных фермеров по различным вопросам, а некоторые из поднятых проблем решены на месте.

Представители ОАО «Азеришыг» будут регулярно продолжать встречи с предпринимателями и в других регионах.