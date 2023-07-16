В Кыргызстане президент обязал чиновников говорить по-киргизски

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому все государственные служащие должны владеть киргизским языком, сообщила администрация главы республики. Речь идет о депутатах, военных, судьях, прокурорах, адвокатах, нотариусах, педагогических и научных работниках, а также сотрудниках Нацбанка, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Согласно документу, киргизский как государственный язык подлежит обязательному использованию: в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов; в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах; при заключении международных договоров; при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте; в географических наименованиях и названиях объектов топонимики, в именах; в информации о товарах и услугах; в деятельности нотариальных контор, оформлении документов; в сферах образования, науки, культуры, СМИ, книгоиздании, рекламе, транспорте.

Кроме того, телерадиокомпании, в том числе частные, обязаны производить 60% передач на государственном языке, а на киргизских версиях сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках. Также закон предписывает оформлять названия совместных, иностранных организаций с транслитерацией на государственный язык.

Жители республики, которые не владеют киргизским, могут быть ограничены в работе на госслужбе.

Что касается других языков, в документе отмечается, что Кыргызстан придерживается принципа их свободного использования представителями всех этносов, проживающих на его территории, и гарантирует создание условий для их развития. Русский язык в стране имеет статус официального, что закреплено в Конституции.