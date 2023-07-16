Эрдоган прилетел в Саудовскую Аравию

В международном аэропорту имени короля Абдулазиза турецкого лидера встречали заместитель эмира Джидды Бедир бин Султан, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан Ас-Сауд, посол Турции в Эр-Рияде Фатих Улусой, посол Турции в Йемене Мустафа Пулат и постпред Турции при Организации исламского сотрудничества Мехмет Метин Экер.

Главу государства во время турне по странам Персидского Залива сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, министр торговли Омер Болат, глава управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун и другие.

Президент Турции во дворце Ас-Салам в Джидде проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.