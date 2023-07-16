Украинский командующий показал кадры реального боя с россиянами
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал кадры реального боя под Кременной, который вели военные Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны.
«Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа», - написал Сырский под видео. (В видео присутствует ненормативная лексика).