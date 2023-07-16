Байден и Нетаньяху созвонились

Разговор проходил на фоне охлаждения в отношениях между Израилем и США и после того, как вместо Нетаньяху в Белый дом был приглашен президент Ицхак Герцог, отмечают израильские СМИ.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил главу израильского Кабмина на встречу в США. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«Президент Байден пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в США. Премьер-министр положительно отреагировал на приглашение. Было условлено, что израильская и американская команды согласуют детали встречи», - говорится в заявлении канцелярии.

Нетаньяху также проинформировал Байдена о «законе, который будет принят на следующей неделе в Кнессете» в рамках продвигаемой возглавляемым им Кабмином судебной реформы и «о намерении во время летних каникул попытаться добиться широкого общественного консенсуса относительно остальной части процесса».

В канцелярии израильского премьера охарактеризовали состоявшуюся беседу двух лидеров как «продолжительную и теплую»: «В центре разговора было укрепление прочного союза между странами, сдерживание Ирана и его сателлитов, расширение регионального круга мира…».

Газета The Jerusalem Post отмечает, что в ночь на вторник с визитом в США направляется президент государства Израиль Ицхак Герцог. В Вашингтоне Герцог «выступит на специальной сессии Конгресса США в ознаменование 75-летия независимости государства Израиль», «встретится с Байденом в Белом доме» и «проведет дополнительные встречи с высшими должностными лицами администрации США», добавили во внешнеполитическом ведомстве.