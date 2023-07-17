Новый посол России пришел в МИД Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял в понедельник, 17 июля, новоназначенного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
На встрече посол Михаил Евдокимов вручил министру Джейхуну Байрамову копию верительных грамот.
Джейхун Байрамов поздравил российского посла с назначением, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Посол Евдокимов сказал, что в течение своего пребывания в Азербайджане не пожалеет усилий для дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами.
В ходе встречи Байрамов и Евдокимов подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.
Далее состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.
Было доведено до внимания, что Азербайджан и Россия построили свои отношения на основе приверженности принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Заявлено, что определение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со ссылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным рамкам.
На встрече было подчеркнуто, что утверждения о том, что функционирование погранично-пропускного пункта «Лачин» якобы привело к «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе, искажают реальность. Министр напомнил о фактах использования Лачинской дороги для незаконной деятельности: перевозки военной техники и мин из Армении на территорию Азербайджана в течение длительного периода времени вопреки Трехстороннему заявлению, стороной которого является и Россия. Было отмечено, что создание ППП «Лачин» является суверенным правом Азербайджана и направлено на предотвращение противоправных действий, обеспечение прозрачности. Было отмечено, что, несмотря на это, армянская сторона совершила провокации против ППП 15 июня и в начале июля. Азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП армянскими жителями. В то же время было указано, что также можно использовать дорогу Агдам - Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана.
Что касается вопроса «прав и безопасности» армянских жителей, упомянутого МИД РФ, было отмечено, что этот вопрос будет решаться в рамках национального законодательства Азербайджана, с этой целью был инициирован диалог с армянскими жителями.