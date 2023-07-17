Новый посол России пришел в МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял в понедельник, 17 июля, новоназначенного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил российского посла с назначением, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Посол Евдокимов сказал, что в течение своего пребывания в Азербайджане не пожалеет усилий для дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами.

В ходе встречи Байрамов и Евдокимов подчеркнули важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Далее состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Было доведено до внимания, что Азербайджан и Россия построили свои отношения на основе приверженности принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Заявлено, что определение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со ссылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным рамкам.