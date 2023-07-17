Израиль сделал шаг, который не понравится Алжиру

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил марокканскому королю Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны «признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары». Об этом сообщило в понедельник информагентство Maghreb Arabe Press.

Нетаньяху отметил, что позиция его страны «будет отражена во всех соответствующих актах и документах израильского правительства». Он подчеркнул, что принятое решение будет передано «ООН, региональным и международным организациям, членом которых является Израиль, а также всем странам, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения».