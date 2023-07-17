Израиль сделал шаг, который не понравится Алжиру
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил марокканскому королю Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны «признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары». Об этом сообщило в понедельник информагентство Maghreb Arabe Press.
Нетаньяху отметил, что позиция его страны «будет отражена во всех соответствующих актах и документах израильского правительства». Он подчеркнул, что принятое решение будет передано «ООН, региональным и международным организациям, членом которых является Израиль, а также всем странам, с которыми Израиль поддерживает дипломатические отношения».
В письме королю Мухаммеду VI Нетаньяху сообщил, что Израиль положительно рассматривает открытие консульства в городе Дахла (расположен в сахарском регионе на побережье Атлантического океана).
Ситуация в Западной Сахаре остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт Polisario, который после ухода испанских колонизаторов (в 1975 году) провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу. Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор не удается из-за противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт Polisario провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.