Ламия Велиева завоевала второе золото на чемпионате мира в Париже

На чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в Париже азербайджанская спортсменка Ламия Велиева завоевала второе золото.

После победы на 100-метровке сегодня она была быстрее всех на дистанции в 400 метров. Ее результат – 55,34 секунды.

Ламия выступает в категории T13, в которую включены спортсмены с нарушением зрения.

Она является паралимпийской чемпионкой Токио-2020 в беге на 400 метров и серебряным призером в беге на 100 метров.

Интересно, что Велиева продолжает выступать и среди спортсменов с нормальным зрением. Так, она участвовала на недавних Европейских играх в Кракове, где среди спортсменов третьей европейской лиги показала 5-й результат.

Возвращаясь к делам паралимпийским, стоит сказать, что Ламия завоевала уже вторую лицензию на Паралимпиаду-2024 в Париж. Всего у Азербайджана пять лицензий.