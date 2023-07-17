Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении девяти россиян, дополнив их транспортными ограничениями. У них смогут изымать яхты, самолеты, другие транспортные средства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на список, опубликованный правительством Великобритании.

Санкции ужесточат, в частности, против пятерых участников списка миллиардеров Forbes: Виктора Вексельберга ($6,8 млрд); Аркадия Ротенберга ($3,5 млрд); Геннадия Тимченко ($18,5 млрд); основного владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова ($10,2 млрд); предпринимателя Саида Керимова, сына сенатора Сулеймана Керимова (состояние семьи сенатора оценивают в $10,5 млрд, после начала войны в Украине Сулейман Керимов передал Саиду значительную часть активов).

Документ также указывает на ужесточение санкций в отношении гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, главы банка ВТБ Андрея Костина и Марины Сечиной, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина. Кроме того, ограничения стали более строгими в отношении украинского политика Виктора Медведчука, находящегося в России.