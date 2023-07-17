Глава МИД Германии раскритиковала Путина и поблагодарила Турцию

Deutsche Welle передает, что Бербок в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в понедельник, 17 июля, заявила, что Путин должен прекратить «использовать голод в мире как оружие в нынешней захватнической войне…»

Бербок поблагодарила ООН и Турцию, которые, несмотря на многократные перерывы, стараются сохранить зерновое соглашение работающим. Указывая на действия Кремля, глава МИД Германии отметила важность того, что Евросоюз не рассчитывал на согласие Путина, а позаботился о том, чтобы зерно можно было вывозить из Украины наземным путем.

Анналена Бербок подчеркнула, что западные санкции против России с самого начала не коснулись торговли продовольствием и медикаментами. «То, что российский президент снова и снова черное называет белым и использует зерно как оружие, четко показывает, с какой жестокостью он ведет войну», - заявила министр иностранных дел Германии.

Кремль 17 июля объявил о прекращении зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН, позволявшей Украине экспортировать зерно из подконтрольных ей черноморских портов.