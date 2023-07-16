Предупреждение Ирану: США направляют F-16 и F-35 в Ормузский пролив

США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы «мониторить ситуацию» и «защищать интересы США и свободу судоходства в регионе». Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«В ответ на ряд недавних тревожных происшествий в Ормузском проливе министр обороны распорядился направить авианосец USS Thomas Hubner, истребители F-35 и истребители F-16 в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), чтобы защищать интересы США и свободу судоходства в регионе», - сказала Сингх, добавив, что Пентагон намерен «расширить свое присутствие и возможность мониторить в проливе и прилегающих водах».

Минобороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что ВМС ИРИ попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.