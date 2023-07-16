Самолет упал на ангар с людьми: есть жертвы

Самолет Cessna упал на ангар с людьми в центральной части Польши, пять человек погибли, несколько ранены. Об этом сообщили в понедельник польские спасательные службы.

По данным Польского агентства печати, самолет, использующийся для поднятия в воздух парашютистов, во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где люди прятались от непогоды.

Как сообщают спасатели, погиб пилот самолета и еще четыре человека, пострадали пять человек. Ранее сообщалось о порядка 10 раненых. На месте работают спасательные вертолеты.

В самолете находились три пилота. Помимо погибшего, второй пилот в результате инцидента получил ранения, третий не пострадал.