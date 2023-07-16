Лукашенко создал народное ополчение: к чему готовятся в Беларуси?

В Беларуси появится народное ополчение, соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко, говорится на его сайте.

«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств», — отмечается в сообщении.

О планах Минска создать ополчение в мае прошлого года заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Он отмечал, что для этого в республике есть «и люди, и вооружение», осталось решить вопрос законодательно. «Количество защитников нашей Родины увеличится в разы», — отмечал министр.

В конце июня закон о народном ополчении одобрили в парламенте Беларуси — Национальном собрании. Как сказал председатель его нижней палаты, палаты представителей, Владимир Андрейченко, такая мера поможет «усилить обороноспособность государства в это непростое» время. Он назвал принятие такого решения в области безопасности актуальным в связи с событиями в России, связанными с мятежом ЧВК «Вагнер».