Леонид Швец, автор haqqin.az 01:01

В Африке существует старинный способ охоты на бабуинов, разоряющих сельскохозяйственные угодья. В большой тыкве проделывается отверстие, достаточное, чтобы смогла просунуть ладонь обезьяна, и насыпают туда немного зерен. Бабуин засовывает в тыкву руку, хватает добычу, но не может вытащить кулак, а жадность не позволяет кулак разжать. Вот и попался! Крым стал для России такой ловушкой.

Нет, конспирологические теории, будто Запад специально заманивал Россию в Украину, конечно, чепуха. Крым был соблазнительной целью еще с 90-х, с первых лет новой российской независимости. И записной демократ Анатолий Собчак, и крепкий хозяйственник Юрий Лужков любили порассуждать о несправедливости, по которой полуостров достался Украине. В 2000-м году герой «Брата-2» под аплодисменты кинозалов говорил, расправляясь с украинскими бандитами в Америке: «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!» Страдания насчет Севастополя были не очень понятны, поскольку российский Черноморский флот не прекращал размещать там свои корабли, российские моряки, как и российские туристы, всегда были на полуострове в привилегированном положении. А согласно Харьковским соглашениям 2010 года, ЧФ РФ получил возможность пребывать в Крыму до 2042 года с правом последующего продления аренды соответствующих объектов. Но спустя всего четыре года в Кремле решили, что предоставилась замечательная возможность взять полуостров весь, полностью, даром и навсегда. Операция с участием «зеленых человечков» и имитацией народного референдума прошла настолько гладко, не встретив серьезного сопротивления ни со стороны Украины, ни со стороны Запада, что стала буквально эталонным образцом для российских геополитиков. Народ пришел в восторг от дерзкой выходки, «показавшей им всем», и подуставший было рейтинг Владимира Путина взметнулся вверх. Желание повторить эйфорический успех засело крепко в мозгу вождя и в душе народа. Бабуин радостно схватил зернышки.

В 2022 году, как посчитали, настал благоприятный момент устроить Крым-2, но уже во всеукраинском масштабе. Полтора года спустя провал этой авантюры очевиден. Интересно при этом, как заиграл в новых условиях вопрос Крыма. В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел взрыв, который резко снизил пропускную способность сооружения и продемонстрировал чрезвычайную логистическую уязвимость полуострова, когда он теряет статуса базы подскока для дальнейшего наступления на Украину и превращается в объект атаки. Достаточно перерезать тонкую нитку Крымского моста, и это территориальное приобретение 2014 года превращается в чемодан без ручки: нести тяжело, бросить жалко. Кулачок остается в середине тяжелой тыквы. Удар по мосту, нанесенный 17 июля, помимо конкретных результатов, несет важное символическое значение: поражение этого суперзащищенного объекта во второй раз показывает, что наверняка будет и третий раз, и четвертый. Коммуникация и снабжение Крыма северным путем через перешеек полуострова, затем на Мелитополь и Мариуполь трудно себе представить в серьезном объеме, поскольку эти дороги уже находятся в зоне огневого воздействия «Хаймарсов» и ракет Storm Shadow.