Греция выступила с предложением по зерновой сделке

Начальник греческого порта Александруполис Константинос Хатзимихаил предложил везти украинское зерно по суше в Грецию в порт Александруполис, оттуда отправлять за рубеж. Об этом Хатзимихаил написал в Twitter.

«Выход России из соглашения о беспрепятственном потоке экспорта украинского зерна делает крайне необходимым создание новых или активацию альтернативных сухопутных коридоров к порту Александруполис! Решением, среди прочего, является «Инициатива 5+1 стран Западного Причерноморья!» - написал Хатзимихаил.

Хатзимихаил в июле 2022 года после подписания соглашений по зерновой сделке заявлял, что необходима диверсификация продовольственных коридоров во избежание подобных кризисов в будущем или в качестве альтернативного сценария в случае прекращения договоренностей о зерновой сделке, подписанных в Турции.