Нераспечатанный айфон 2007 года продали за рекордную сумму

На аукционе в США нераспечатанная модель iPhone c 4ГБ памяти первого выпуска была продана за 190 372 доллара и 80 центов. Об этом информирует BBC.

Таких аппаратов было выпущено немного. На торгах, которые проводила аукционная фирма LCG Auctions, на покупку этого айфона было подано 28 заявок. Ушел он по цене, почти в 400 раз превышающей первоначальную стоимость.

LCG Auctions в описании лота назвала айфон «популярным предметом категории люкс» и «крайне желанным для коллекционеров».

Когда айфон был выпущен на рынок, его цена составляла 599 долларов. Ожидалось, что коллекционеры заплатят за редкую игрушку от 50 тыс. до 100 тыс. долларов, но результат побил все предыдущие рекорды.

Впервые эта модель айфона была выпущена в 2007 году, когда Apple возглавлял Стив Джобс. Компания быстро прекратила производство модели с объемом памяти 4ГБ всего через два месяца после начала продаж из-за ее непопулярности среди покупателей.