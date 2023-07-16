Мир страдает от жары: в США и Китае выше 50 градусов. Все еще впереди

Синоптики считают, что до середины недели температура будет расти.

Страны мира страдают от установившихся аномально высоких температур. Жара установилась, в частности, на юге Европы, а также в США и Китае — в этих двух странах температура поднялась выше отметки 50 градусов Цельсия. Об этом пишет BBC.

На юге материковой Италии прогнозируется максимум в 43°C. Согласно последнему прогнозу, на юге Испании максимальная температура достигнет 46°C, а на юге Франции — 40°C.

По данным Национальной метеослужбы, в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада) температура достигла 46,6°C. В Фениксе (штат Аризона) ожидается подъем температуры до рекордных 47 градусов. Жарче всего в воскресенье было в Долине смерти в Калифорнии — одном из самых теплых мест на планете: там зарегистрировали 53,9°C.

Американские специалисты считают главной проблемой этой волны жары не то, что температура поднимается высоко днем, а то, что она недостаточно сильно опускается ночью.

По данным британского метеоцентра, в воскресенье в Китае была зарегистрирована самая высокая температура в истории страны: в провинции Синьцзян столбик термометра поднялся до 52,2°C.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), специализированное подразделение ООН, предупреждает, что жара, установившаяся в регионе Средиземного моря, усилится к середине текущей недели и продолжится в августе.

Власти Сербии объявили по всей стране высший уровень готовности из-за жары. Правительство соседней Северной Македонии ввело чрезвычайные меры на ближайшие семь дней.