Чистки в российской армии

Российские так называемые Z-каналы заявили, что генерал Иван Попов, отстраненный от командования 58-й общевойсковой армией, отправлен в «ссылку» в российскую группировку в Сирии. Об этом пишет The Insider.

Ранее в Сирии оказался бывший командующий ВДВ Андрей Сердюков, ответственный за провал наступления группировки десантников на Киев в феврале - марте 2022 года, напоминает издание.

Также появились сообщения об отстранении с должности командующего 7-й десантно-штурмовой дивизией генерал-майора Александра Корнева.

Кроме того, сообщается о задержании командира 90-й танковой дивизии Рамиля Ибатуллина и его заместителей.