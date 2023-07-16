Венгрия призывает немедленно начать переговоры по Украине. Иначе будет хуже

Россия и Украина, а также все заинтересованные стороны должны немедленно приступить к мирным переговорам, поскольку с каждым днем условия для этого становятся все хуже. С таким предложением выступил в понедельник, 17 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мы часто слышим, что условия и обстоятельства для этого пока не сложились. Однако условия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем, день ото дня становятся всех хуже», - утверждает глава венгерского МИД.

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать переговоры о мире.

Сийярто также сказал, что международное сообщество должно держать каналы связи с Россией открытыми, иначе не будет надежды на урегулирование ситуации Украине.