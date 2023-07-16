Белый дом назвал единственный вариант для вывоза зерна из Украины

После выхода России из зерновой сделки «единственным вариантом» для вывоза сельхозпродукции из Украины остается сухопутный коридор, заявил на брифинге представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективным, чем по морю, однако США не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями.

«Единственный вариант, который есть, — это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят в Украине все. ...Это более затруднительно, менее эффективно», — сказал Кирби.

Ответственность за разрушение сделки он возложил на Россию, отметив, что из-за решения Москвы цены на зерно могут вырасти по всему миру.