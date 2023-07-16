Чеченские добровольцы устроили засаду на россиян видео
В Telegram-канале военной разведки Украины выложено видео с засадой чеченских добровольцев, расстрелявших российский военный грузовик «Урал». Об этом пишет The Insider.
По предварительным данным, засаду устроили на территории Белгородской области РФ к северу от села Середа.
В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» перебросили в Белгородскую область для борьбы с украинским диверсантам и предотвращения их проникновения через границу. Телеграм-канал «Zаписки Vетерана» указывает, что чеченские бойцы ВСУ попали на территорию России как раз под видом кадыровцев. В российских Z-каналах сообщается, что водитель и старший машины погибли.