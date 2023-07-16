«Шахеды» атакуют Украину обновлено 03:38
С наступлением ночи российская армия снова пытается бить по целям в Украине дронами-камикадзе.
Воздушная тревога объявлена не только в южных, но и в восточных и центральных областях Украины.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что РФ атакует юг Украины ударными дронами. «Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность», - написал он.
* * * 03:24
Взрывы произошли в городах Николаев и Одесса на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
По его данным, зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию пока не комментировали.
В настоящее время в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
* * * 03:05
В ночь на вторник, 18 июля, Воздушные силы ВСУ предупредили о летящих со стороны Черного моря российских беспилотниках.
«Одесская, Николаевская, Херсонская области - угроза применения врагом ударных БПЛА с Черного моря», - говорится в сообщении.
Перед этим сообщалось, что беспилотники из Черного моря следуют в северном направлении.
По состоянию на час ночи по местному времени воздушной тревоги не было объявлено ни в одной области.
Ранее замминистра обороны Украины Наталья Гуменюк заявляла, что высока вероятность «ответного» удара россиян. По ее словам, которые опубликовали украинские телеграм-каналы, сейчас в Черном море 14 кораблей, 2 из них снаряжены 12 «Калибрами». Кроме этого, активизировались дроны-разведчики, что тоже свидетельствует о подготовке к ракетному удару.