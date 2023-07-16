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С наступлением ночи российская армия снова пытается бить по целям в Украине дронами-камикадзе. Воздушная тревога объявлена не только в южных, но и в восточных и центральных областях Украины. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что РФ атакует юг Украины ударными дронами. «Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность», - написал он.

* * * 03:24 Взрывы произошли в городах Николаев и Одесса на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». По его данным, зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию пока не комментировали. В настоящее время в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.