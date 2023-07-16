Армяне идут на провокации. Азербайджан принял ответные меры заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле позиций Азербайджана на границе вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению оборонного ведомства, с 21:25 17 июля до 00:15 18 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Горисского района и района Девели с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, отметили в министерстве.