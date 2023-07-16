Украинцы отразили ночную воздушную атаку россиян
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести крылатых ракет «Калибр» и 31 из 36 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия ночью пыталась атаковать Украину.
Основной удар россияне пытались нанести по Одесскому порту. Там есть некоторые разрушения от обломков ракет, также пострадал частный сектор, был ранен мужчина. В Николаеве есть попадания по промышленному объекту, пожарные уже затушили возгорание.
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