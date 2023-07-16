«Вагнеровцев» расстреляли за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области России расстреляли наемников ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня, пишут российские СМИ.

Согласно данным, следователям удалось установить личность подозреваемого в расстреле двух мужчин. 17 июля правоохранители задержали 25-летнего уроженца Кыргызстана Ярослава Шеховцова.

Во время допроса он заявил, что сам также является бойцом ЧВК "Вагнер" и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.

В ближайшее время Шеховцову изберут меру пресечения. Личности погибших до сих пор не установлены.