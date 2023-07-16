Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:55

Зерновая сделка, в рамках которой с лета прошлого года украинские порты были открыты для вывоза продовольствия, прекращена, заявил в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Нет никаких сомнений, что решение Кремля прямо связано с атакой на Крымский мост. То есть импульсивное и непродуманное: «Ах, вы так? Тогда мы вот эдак!» Что, разумеется, является никакой не политикой, а рефлекторной реакцией.

Но если это была попытка шантажа, то она провалилась буквально «с ходу». Запад не упал перед Кремлем на колени и не возопил «вернись в сделку, кормилец, мы все твои условия выполним». А совсем наоборот – высказался достаточно жестко. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение России о приостановке зернового соглашения «плохим сигналом» для всего мира. Официальный представитель Китая выступил за продление зерновой сделки. Глава британского МИД: «Мы призываем Россию согласиться на бессрочное продление Черноморской зерновой инициативы». Государственный секретарь США Энтони Блинкен был более категоричен: Америка будет работать с Украиной, чтобы найти альтернативные способы экспорта, в том числе по железной дороге, но «действительно трудно заменить то, что сейчас теряется в результате того, что Россия использует продовольствие в качестве оружия». По сути, решение Кремля все разными словами осудили, но никто даже и слова не сказал, что ее требования, в очередной раз напоминаю, не входящие в зерновую сделку, а ставшие предметом меморандума Москва-ООН, могут быть удовлетворены.

Осознав, что с «прекращением» вышло как-то криво и косо, и нога после выстрела в нее болит, и на окружающих это впечатления не произвело, Кремль вечером того же дня начал потихоньку отыгрывать назад, а в прессе стали появляться новости следующего содержания: «Переговоры по вопросу будущего зерновой сделки продолжаются, но шансы на успех минимальны». И еще: «Россия будет готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, заявили в МИД РФ». Зафиксируем для себя – переговоры по этому вопросу все еще идут, то есть категоричного «нет, никакой сделки» так и не прозвучало. А тут подоспел Владимир Зеленский, заявивший буквально следующее: «Украина намерена продолжить экспорт зерна через черноморский коридор, несмотря на выход России из сделки. Если Украина будет выпускать [грузы из портов], а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна». Фактически в унисон ему высказался главный игрок в этой партии, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что мой друг Путин, президент Российской Федерации, хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал работать». То есть дал понять, что сделает все возможное, чтобы Владимир Путин «захотел» продления сделки еще больше. А у него для этого убедительных аргументов более чем достаточно.