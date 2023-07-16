Япония и Франция впервые проведут совместные учения

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС Франции с 26 по 29 июля впервые проведут совместные учения с участием боевых самолетов, заявил на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Эта значимая инициатива направлена на продвижение вовлеченности Франции и реализацию концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", - подчеркнул глава ведомства.

Ожидается, что от Сил самообороны Японии будут задействованы три истребителя F-15 и два истребителя F-2, от ВВС Франции - два истребителя Rafale. По мнению агентства Kyodo, цель предстоящих учений заключается в усилении сотрудничества Токио и Парижа с учетом активности Пекина в регионе.