Специалист Минздрава назвал оптимальный срок грудного кормления

- Доктор, прежде всего хотелось бы узнать, каким должен быть режим суточного кормления грудного ребенка от рождения до года?

- Несмотря на то что есть общепринятые таблицы кормления грудничков, однако в этом вопросе к каждому малышу нужно подходить индивидуально. Есть ребенок, у которого слабое чувство сытости, и они испытывают частый голод. В то же время некоторые малыши больше съедают за один раз и поэтому время до следующего приема пищи больше, чем это необходимо. При этом по мере роста ребенка увеличивается объем их желудка. Тем самым увеличивается и количество еды за один раз и время между приемами пищи. Поэтому медицинские эксперты рекомендуют кормить ребенка по мере испытания чувства голода.

Потребность в еде у большинства новорожденных может возникать 8-12 раз в сутки, то есть каждые 2-3 часа. В первые дни новорожденного объем одного кормления составляет 15-20 мл, затем повышается до 30-60 мл, а к 3-4 неделям ребенка уже достигает 60-90 мл.

До двух месяцев малыши съедают в течение дня примерно 1/5 от массы своего веса (600-900 мл). Двухмесячные дети могут съесть примерно 120-150 мл за один раз, а четырехмесячные – 6-8 раз в сутки по 120-180 мл. Детей в возрасте 6-12 месяцев можно кормить 4-6 раз в день по 210-240 мл.

Суточный объем пищи для детей в возрасте от 2-х до 4-х месяцев составляет 1/6 от массы тела (800-1000 мл); от 4 до 6 месяцев -1/7 (900-1000 мл); а от 6 месяцев до года – приблизительно 1/8 от массы тела (1000-1200 мл).

Первые шесть месяцев ребенок должен прибавлять по 600-800 грамм за месяц, а после 6 месяцев - приблизительно 400-600 грамм в месяц.

- Через какое время следует ввести в рацион ребенка прикорм?

- Очень важно, чтобы дети находились на грудном вскармливании не менее 6 месяцев. В первую очередь важно для всестороннего развития, в частности, постепенной адаптации желудочно-кишечного тракта к пище, принимаемой внутрь, нормальной работы иммунной системы, а также способствует формированию любви и привязанности матери к ребенку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить ребенка исключительно грудным молоком до достижения им шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет.

- Когда можно начинать давать натуральные фруктовые соки?

- Раньше рекомендовали давать фруктовые соки, например, яблочный сок, начиная с 3 месяцев, а теперь вообще не рекомендуют фруктовые соки до 1 года.

- Доктор, какая должна быть суточная норма употребления воды для грудничков?

- Следует знать, что нормативные потребности в воде у детей до 1 года не такие, как у взрослых, и избыточное ее употребление может вызвать определенные проблемы у детей этой возрастной группы. Потребность младенцев этой возрастной группы в воде полностью удовлетворяется грудным молоком или смесью. Дело в том, что грудное молоко или смеси почти на 95 процентов состоят из воды, и они способны полностью удовлетворить потребности как в пище, так и в воде. Учитывая это, ВОЗ не рекомендует добавлять воду в рацион малыша, находящегося на грудном или искусственном вскармливании, до 6 месяцев.

Детям от 6 месяцев до года можно давать по 60-100 мл воды равномерно в течение дня. Жидкость рекомендуется давать после еды.

Дополнительный прием воды в этом возрасте приводит к снижению аппетита младенца, и ребенок отказывается от грудного молока или смеси. В результате чего младенец не получит необходимые калории и питательные вещества для роста, у него может развиться дефицит массы тела и витаминов/минералов или их развитие замедлится.

- На что следует обратить внимание матерям, которым предстоит перейти на искусственное вскармливание?

- Прежде всего, им следует выбирать продукты, подходящие для возраста ребенка. Продаваемые в настоящее время формулы имеют надписи «0», «1», «2», «3» в зависимости от возраста. «0» предназначен для недоношенных детей, «1» - для возрастной группы 0-6 лет, «2» - соответственно 6-12 лет, а «3» - для возрастной группы старше 12 месяцев. Так как потребности детей в определенных минералах, витаминах и калориях с возрастом меняются, содержание этих смесей различное, и при даче ребенку искусственного питания необходимо обращать внимание, к какой возрастной группе он относится.

Если у ребенка лактазная недостаточность, рефлюксная болезнь, аллергия и т.д., надо обратиться к врачу.

Иногда родители сами переходят на смеси с высоким или частичным гидролизом или аминокислотами. Нужно отметить, что это неправильно. Частично гидролизованные смеси также могут вызывать аллергию, в то время как сильно гидролизованные и аминокислотные смеси являются терапевтическими смесями и не должны назначаться произвольно. Вообще, прежде чем переходить на смеси, необходимо провести анализ и убедиться, есть ли аллергия на молочные белки или нет.

- Нужно ли кормить новорожденного ребенка ночью?

- Младенец также нуждается в ночных кормлениях. Это обусловлено научно подтвержденными фактами. Малыши до года имеют ускоренный метаболизм, пища усваивается быстрее, и, естественно, они испытывают ночью чувство голода.

Питание и обмен веществ новорожденных не такие, как у взрослых. У них высокий уровень метаболизма и маленький объем желудка. Новорожденные обычно могут вставать и есть 4-5 раз за ночь. Ночные кормления полезны для ребенка и стимулируют выработку молока у матери.

Что касается детей, находящихся на искусственном вскармливании, то они реже просыпаются и едят ночью. В большинстве случаев после 6-7 месяцев они не просыпаются для ночного кормления.

- Если родитель хочет прекратить ночные кормления, когда он должен это сделать?

- При возникновении такой необходимости это можно сделать через 6 месяцев у детей на естественном вскармливании, а у детей на искусственном вскармливании - несколько раньше, но с учетом прироста массы тела.

- От каких продуктов следует отказаться при кормлении грудью?

- Кормящие мамы должны пить много воды. Норма употребления жидкости для кормящей матери составляет порядка 2-2.5 л воды в день. В период грудного вскармливания рацион должен быть сбалансированным и включать много фруктов и овощей. Кормящим матерям рекомендуется воздержаться от кофеиносодержащих продуктов, «фаст-фуда», полуфабрикатов, острых блюд, алкоголя, морепродуктов, содержащих много ртути (некоторые виды рыбы – тунец, скумбрия и др.).