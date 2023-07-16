Турция получила предложение Украины
Анкара получила обращение Киева с предложением возобновить «зерновую сделку» без участия России, сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что Турция координирует с ООН вопрос о возможности возобновления зерновой сделки, решений не принято.
Вчера сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.