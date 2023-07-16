Yelo Bank продолжает расширять свою филиальную сеть и предлагать яркие банковские решения. В этот раз банк открыл еще один цифровой филиал в Товузе.

В отличие от традиционных отделений, в цифровом отделении банковские операции проводятся через терминалы. Клиенты могут легко и быстро получить карту, бизнес и потребительский кредиты, открыть депозит и воспользоваться другими банковскими услугами. Кроме того, доступны операции в режиме 24/7, включая доступ к счетам, снятие наличных с карты, различные платежи и переводы денег. Новый филиал находится в поселке Ашагы Ойсузлу Товузского района.

Комментируя открытие филиала, председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил, что в новом цифровом филиале будет предоставлено высокое качество обслуживания: «Основная цель расширения нашей сети обслуживания в регионах заключается в поддержке реального сектора экономики страны. В этом отношении мы видим широкий потенциал сотрудничества в Товузе.

Здесь мы отклоняемся от традиционной модели банковского обслуживания и стремимся предоставить клиентам более быстрые и удобные услуги. В наших планах на будущее включено открытие еще нескольких цифровых филиалов в регионах. Я уверен, что это поспособствует развитию местного предпринимательства и безналичных платежей».

Напомним, что ранее Yelo Bank уже открыл филиалы в Агдаме, Хачмазе, Сальяне и Габале. В настоящее время функционируют 18 филиалов банка и 1 центр самообслуживания.

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