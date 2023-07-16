Чехия выдаст США азербайджанского авторитета

Процесс экстрадиции Омарова должен быть осуществлен в течение ближайших дней. На основе международного ордера на арест он был задержан в Чехии в январе и с тех пор находится под стражей. Вскоре после его задержания стало известно, что американская прокуратура обвинила трех криминальных авторитетов из стран Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.

Городской суд в Праге в конце мая постановил, что Омаров может быть выдан в США, а также в Грузию и Казахстан, которые тоже затребовали его экстрадиции из Чехии для привлечения к уголовной ответственности. Чешские СМИ сообщали ранее, что Омаров возглавлял организованную преступную группировку, которая терроризировала азербайджанские общины в России и Украине.