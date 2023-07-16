Алиев провел встречу с Барзани фото; обновлено 13:45
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел встречу с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, находящимся в Баку с визитом, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 12:16
Глава Иракского Курдистана (автономный регион в составе Ирака) Нечирван Барзани прибыл во вторник, 18 июля, с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.
Главу Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов и другие официальные лица.