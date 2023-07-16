Азербайджан экстрадировал трех своих граждан из России

На основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана Генеральной прокуратурой России принято решение об экстрадиции трех граждан страны – Махмуда Исмаилова, Джейхуна Насирова-Зибаи и Азада Бабашева.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, Исмаилов, Насиров-Зибаи и Бабашев подозреваются в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а также в уклонении от налогов в крупном размере.

Задержанные были доставлены из России в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.