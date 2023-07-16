12:39

В Баку прошла презентация новой линейки игровых смартфонов – серии NOTE 30, представленной международной технологической компанией Infinix. Чтобы продемонстрировать возможности нового смартфона, Infinix и PUBG Mobile провели финал турнира PUBGM именно на смартфонах NOTE 30 Pro.

"Говорить об уникальности нашей новой линейки смартфонов можно бесконечно, - отмечает маркетинг директор Infinix Mobility по странам СНГ Ирада Гасанова. – Однако ничто не заменит живого контакта. Сегодня наши гости смогли очно ознакомиться с нашими новыми смартфонами, а также посмотреть, как на них играют игроки-профессионалы и любители. На турнир зарегистрировалось более 190 команд, а это почти 1000 человек. Более 140 команд прошли по критериям отбора и приняли участие в отборочных онлайн-играх. Сегодня же мы совместно с нашими партнерами PUBG Mobile, Baku Electronics и GMT провели офлайн полуфинальные и финальные игры".

"Будучи партнером компании Infinix в таком амбициозном проекте, как запуск новой модели NOTE 30 Pro, мы организовали киберспортивный турнир по PUBG Mobile с отборочными турами в онлайне, а также офлайн-финал в филиале Baku Electronics. Благодарим Infinix за оказанное доверие, не сомневаемся в успехе качественных смартфонов, ждем новых совместных креативных активаций в мире гейминга и киберспорта", - заявил руководитель GMT Александр Хитров. Отметим, что все стадии отборочных и финальных игр транслировались на канале GLA HUB с участием профессиональных комментаторов. А победителем стала команда Sicilia Esports, члены которой получили в подарок новые NOTE 30 Prо.

Также на интертеймент зоне Infinix/PUBGM большое внимание прессы, знаменитых инфлюенсеров, топовых техблогеров, блогеров-геймеров и других гостей привлекла возможность сделать не только интересные и уникальные фотографии, но и посмотреть, как в PUBG Mobile играют профессиональные игроки, а также попробовать себя в этом виде киберспорта. Известный блогер в области передовых технологий и одна из главных звезд Азербайджана среди любителей PUBG Mobile Тогрул Гурбанов (Energizer) также поделился своими впечатлениями: «Для меня, как для человека, интересующегося не только технологическими новшествами, но и как ценителя красоты, представленная модель всесторонне сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество материалов, щадящий экран, долгую зарядку и, как отдельный плюс, оптимальную цену».

Одной из ключевых особенностей смартфона является Универсальная Быстрая Зарядка 68 Вт и беспроводная быстрая зарядка 15 Вт, которая также идет в комплекте с телефоном в подарок. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается с 1% до 80% всего за 30 минут. Модель гарантирует непревзойденную долговечность благодаря ресурсу в 1000 полных циклов зарядки, что на 25% превышает индустриальные стандарты. NOTE 30 Pro также поддерживает возможность обратной (реверсивной) зарядки других устройств, что может стать серьезным преимуществом в экстренных ситуациях. "В NOTE 30 Pro есть режим Bypass, который мне очень понравился, - отметил популярный техноблогер Фарид Пардашуназ. - При его активации, подключенный к электричеству смартфон, минуя батарею, автоматически заряжается напрямую, что защищает устройство перегрева во время игры. Обычно, когда мы играем в игры, то подключаем устройство к зарядке, в результате чего батареи быстро заряжаются и разряжаются. А в режиме Bypass электроэнергия поступает напрямую в смартфон, как в компьютерах. Это очень значимая инновация, и я считаю, что эта функция должна быть применена и в других смартфонах". Также для обеспечения охлаждения смартфон оснащен системой VC Liquid Cooling, где благодаря 10 слоям специального охлаждающего VC материала общая площадь камеры охлаждения составляет 2000 мм². Основная камера смартфона - 108 МП основной модуль, а также он оснащен 2 МП портретным модулем для съемки фотографий с эффектом боке и модулем Искусственного интеллекта, а также специальным режимом ночной съемки и 32 МП селфи-камерой. NOTE 30 Pro имеет 6,67 дюймовый FHD+ Amoled дисплей с частотой обновления 120 Гц, где используются технологии Infinix Smart Refresh и Magellan Engine. Кроме того, имеется режим защиты зрения с сертификацией TUV Rheinland Certification, обеспечивающий защиту глаз пользователей при длительном использовании экрана. NOTE 30 Pro предназначен для работы с большими и ресурсоемкими задачами, работает с операционной системой XOS 13 на базе Android 13. Модель оснащена мощным процессором Media Tek, обладает внушительным объемом оперативной памяти, которая расширяется до 16 Гб RAM, и большим объемом внутренней памяти в 256 Гб ROM.

«В Infinix мы придаем большое значение пониманию потребностей наших молодых клиентов и стремимся внедрять инновационные технологии в разработку наших мобильных телефонов. Серию Note 30, которая представлена в Азербайджане моделью NOTE 30 Pro, NOTE 30 и NOTE 30 VIP, мы оснастили большим объемом оперативной памяти, батареей с большой емкостью и быстрой зарядкой, ярким экраном высокой четкости, мощными игровыми процессорами, большим объемом встроенной памяти, быстрой зарядкой», – отметил директор Infinix Mobility в Азербайджане Джамиль Топчибашев. Непревзойденное качество звука в смартфонах обеспечивает применение технологий компании JBL. Большой экран диагональю 6,67 дюйма выполнен по технологии Amoled, разрешение 1080 x 2400. Смартфон оснащен двойным слотом под SIM-карты с отдельным слотом для до 2 Тб.

NOTE 30 Pro также обладает фирменной инновационной технологией Ultra Power Signal, благодаря чему значительно улучшает силу сигнала в таких локациях, как подземные этажи, лифты, пригородные районы и т.д. Все модели линейки NOTE 30 получили заметное увеличение мощности сигнала сотовой связи до 40% и сигнала WiFi на 100% в общественных местах, обеспечивая возможность бесперебойного потребления сетевого контента. Режим "двойного видео" в смартфоне дает возможность снимать как с фронтальной (32 мегапикселя), так и с основной камеры (108 мегапикселей).