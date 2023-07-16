Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.
Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 27-32° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы.
Местами выпадут ливни, град, ночью в высокогорьях возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер периодически будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.