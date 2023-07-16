В рамках программы «Великое возвращение» начались работы по охвату жителей, переселенных в город Лачин, программами активного трудоустройства.

На первом этапе Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проводит встречи с ними для оценки возможностей трудоустройства этих жителей.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, уже состоялись встречи с 38 семьями, проведена оценка, определено, к какой программе занятости они будут привлечены.

В продолжение этих мер на следующем этапе жителям Лачина предоставят рабочие места на подходящие вакансии, они будут задействованы в программе самозанятости, также организуют курсы профессионального обучения для части жителей для освоения новых профессий.

Кроме того, планируется реализация различных программ поддержки совместно с функционирующими в Лачине работодателями.

Напомним, что в городе Лачин было обеспечено постоянное поселение 111 семей, то есть 424 человек.