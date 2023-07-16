Российские военные продолжают провокации против американцев в Сирии

По словам собеседников агентства, 16 июля российский истребитель Су-35 «пролетел очень близко» к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Насколько близко подлетел российский истребитель, чиновники не уточнили.

Действия пилота российского истребителя в небе над Сирией поставили под угрозу жизни четырех членов экипажа американского самолета-разведчика, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников США.

В тот же день замруководителя российского центра по примирению сторон в Сирии Олег Гуринов сообщал, что самолеты, включая МС-12W, возглавляемой США коалиции трижды нарушили сирийское воздушное пространство.

Перехват российского пилота помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом, утверждают источники. Они назвали инцидент «новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей».

Associated Press отмечает, что в последние недели российские истребители не раз преследовали американские беспилотники MQ-9 Reapers, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев. Высокопоставленный представитель Пентагона рассказал агентству, что США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, которая, как утверждается, осложнила попытки американских военных нанести удар по лидеру группировки «Исламского государства» в начале июля. Собеседник агентства отказался уточнить детали этих сценариев, отметив лишь, что США продолжат вылеты в западную часть Сирии с миссиями по борьбе с «Исламским государством».

Агентство связывает участившуюся с марта российскую военную активность с растущим сотрудничеством между Москвой, Тегераном и правительством Асада в попытках заставить США покинуть Сирию.

С 6 июля военные США обвиняют российских пилотов в непрофессиональных перехватах американских беспилотников, выполняющих миссии в Сирии. Один из таких перехватов, как сообщалось, произошел над американским гарнизоном. Associated Press пишет, что российские истребители несколько раз пролетали в опасной близости от MQ-9 Reapers, в том числе вынуждая беспилотники уклоняться от столкновения.