Турция и Саудовская Аравия подписали несколько соглашений в сферах прямых инвестиций, оборонной промышленности, энергетики, обороны и связи. Соглашения были подписаны по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в узком и расширенном форматах. Об этом сообщает Anadolu.

В частности, были подписаны меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в области поощрения прямых инвестиций, меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству, План реализации сотрудничества, меморандум о взаимопонимании в области энергетики, соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Саудовской Аравии и турецкой компанией Baykar.