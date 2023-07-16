Фидан и Лавров обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Отмечается, что разговор также шел и о закупке Анкарой у Москвы самолетов для тушения лесных пожаров.

«Обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров», - сообщили в турецком ведомстве.