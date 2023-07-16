В Москве рассказали об «ударе возмездия» по Украине

Министерство обороны России заявило, что ночью был нанесен «удар возмездия» по объектам в украинских городах Николаев и Одесса, где якобы готовились теракты против России, и что в результате этого удара были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Украинские военные ранее сообщили, что обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и частные дома, один человек ранен.