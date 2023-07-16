Макрона обвинили в «секретной сделке» с Uber

У президента Франции Эммануэля Макрона была "секретная сделка" с американской компанией Uber, сообщает радиостанция Radio France со ссылкой на отчет парламентской комиссии.

"Uber нашел союзников на самом высоком государственном уровне… интенсивность контактов между Uber, Макроном и членами его кабинета свидетельствует о непрозрачной, но привилегированной связи и показывает всю неспособность нашей системы оценивать и предотвращать влияние частных интересов на государственные решения", - цитирует отчет СМИ.

В частности, благодаря "секретной сделке" с Макроном в период его работы на посту министра экономики компания Uber смогла легально снизить часы подготовки водителей сервиса с 250 до семи. Также в отчете отмечен случай, когда представитель Uber послал смс-сообщение Макрону в момент, когда налоговая служба проводила обыск в офисах компании.

Лоббист интересов Uber Марк МакГанн участвовал в финансировании президентской кампании Макрона, пишет Radio France.

В июле 2022 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом.