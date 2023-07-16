Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:06

Нет больше никакой Сирии, точнее, привычной Сирийской Арабской Республики. Страна превращена в лоскутное одеяло, в котором есть Дамаск, контролируемый Асадом, территории, находящиеся под контролем иранских прокси, российских военных, протурецкой оппозиции и курдские анклавы, контроль над которыми фактически принадлежит американцам. Только небо было общим, но, судя по всему, это ненадолго, поскольку американские военные и его предлагают разграничить. Между собой и российскими военными. Поскольку ситуация в воздушном пространстве все более накаляется.

По словам чиновников Пентагона, звонки между американскими и российскими военными по линии деконфликтации в небе происходят по несколько раз в день - и порой они заканчиваются «гневными угрозами, когда командиры спорят о проводимых операциях в сирийском воздушном пространстве». В этом месяце Центком ВС США сетовал на то, что несколько его беспилотников MQ-9 Reaper, выполнявших на северо-западе Сирии миссию по выслеживанию высокопоставленного представителя «Исламского государства», стали объектом «небезопасных и непрофессиональных» действий российских самолетов: из-за преследования в небе дроны едва не потеряли управление, им пришлось выполнять маневры уклонения. Российское командование не остается в долгу и, в свою очередь, регулярно выдвигает к США и антитеррористической коалиции аналогичные претензии, возлагая на их авиацию ответственность за нарушения зон разграничения в воздушном пространстве, носящих, как утверждает Минобороны РФ, «целенаправленный и систематический характер». Независимые же наблюдатели отмечают, что все более агрессивные действия российских военно-космических сил в сирийском небе являются прямым результатом координации местного командования ВКС РФ с иранскими командирами среднего звена.