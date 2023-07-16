США и Россия могут столкнуться в сирийском небе актуальный комментарий
Нет больше никакой Сирии, точнее, привычной Сирийской Арабской Республики. Страна превращена в лоскутное одеяло, в котором есть Дамаск, контролируемый Асадом, территории, находящиеся под контролем иранских прокси, российских военных, протурецкой оппозиции и курдские анклавы, контроль над которыми фактически принадлежит американцам.
Только небо было общим, но, судя по всему, это ненадолго, поскольку американские военные и его предлагают разграничить. Между собой и российскими военными. Поскольку ситуация в воздушном пространстве все более накаляется.
По словам чиновников Пентагона, звонки между американскими и российскими военными по линии деконфликтации в небе происходят по несколько раз в день - и порой они заканчиваются «гневными угрозами, когда командиры спорят о проводимых операциях в сирийском воздушном пространстве».
В этом месяце Центком ВС США сетовал на то, что несколько его беспилотников MQ-9 Reaper, выполнявших на северо-западе Сирии миссию по выслеживанию высокопоставленного представителя «Исламского государства», стали объектом «небезопасных и непрофессиональных» действий российских самолетов: из-за преследования в небе дроны едва не потеряли управление, им пришлось выполнять маневры уклонения.
Российское командование не остается в долгу и, в свою очередь, регулярно выдвигает к США и антитеррористической коалиции аналогичные претензии, возлагая на их авиацию ответственность за нарушения зон разграничения в воздушном пространстве, носящих, как утверждает Минобороны РФ, «целенаправленный и систематический характер».
Независимые же наблюдатели отмечают, что все более агрессивные действия российских военно-космических сил в сирийском небе являются прямым результатом координации местного командования ВКС РФ с иранскими командирами среднего звена.
Словом, в сирийском небе российским и американским военным становится тесно. А агрессивности и напористости в отстаивании того кусочка неба, которая каждая сторона считает исключительно «своим», у пилотов двух сторон хватает с избытком.
Логика американцев здесь вполне прозрачна: сегодня у Кремля просто нет никакой возможности противодействовать возможностям американской авиации в Сирии. Но и российских пилотов можно понять – у них недвусмысленный приказ командования не уступать ни кусочка сирийского неба, держась за него в буквальном смысле «зубами», пусть сил для полноценного господства явно не хватает и, по большому счету, господство в сирийском небе – пустая амбиция Москвы.
Ситуация вплотную приближается к новому «Хишамскому инциденту», когда в феврале 2018 года отряды ЧВК «Вагнер» выдвинули к газовым месторождениям провинции Дейр-эз-Зор и на марше были атакованы американской авиацией. Это стало первым прямым военным столкновением Москвы и Вашингтона в Сирии, и сейчас американцы вполне готовы это повторить. Тем более что у российского контингента в этой стране нет сколько-нибудь серьезных возможностей противостоять системному противнику.
Выхода из складывающейся ситуации видится пока всего два. Первый – Москве стоит поумерить свои амбиции в Сирии, что весьма маловероятно. В Кремле при разговорах о российских возможностях в этой стране сразу начинает играть песня: «Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертны как огонь, надежны как гранит». То есть никаких сомнений.
Второй вариант – срочно садиться за стол переговоров и пытаться как-то договориться с американцами о разграничении воздушного пространства, пусть даже в самом приблизительном варианте. Это представляется наиболее оптимальным, но мало шансов, что Москва без соответствующего «толчка» на это пойдет. Проблема только в том, что за «толчок», который дадут американцы, придется платить человеческими жизнями простых пилотов.