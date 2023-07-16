Асрян обсудил в США военное сотрудничество Еревана с Вашингтоном
Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян обсудил сотрудничество с руководством Нацгвардии США, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Находящийся с рабочим визитом в США Асрян 17-18 июля принял участие в конференции, посвященной 30-летию программы сотрудничества в рамках Нацгвардии США.
В рамках мероприятия глава армянского Генштаба встретился с главой бюро Национальной гвардии США Дэниелом Хокансоном, директором по стратегии, планированию и политике Европейского командования США Даниэлем Ласикой, командиром Национальной гвардии Канзаса Майклом Венерди.
Собеседники обсудили взаимодействие Армении и Канзаса, ряд вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством с США.