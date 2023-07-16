Финансовые лидеры G20 не смогли договориться из-за Украины

Двухдневный саммит руководителей экономических и финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» завершается во вторник без принятия итогового заявления из-за разногласий, возникших среди участников встречи по поводу войны в Украине. Об этом заявили представители правительства Индии, которые в этом году выступают в роли организаторов форума.

Как сообщает Reuters, Индия надеется, что за время председательства в G20 ей удастся добиться консенсуса по вопросам реформы международных банков развития, глобальных принципов регулирования криптовалют и урегулирования задолженности финансово уязвимых стран. Однако российско-украинская война стала самым спорным вопросом в повестке дня.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, выступают за решительное осуждение России и войны в Украине, в то время как Россия и Китай выступили против подобных шагов, добавил источник.

Индия как принимающая сторона не смогла подготовить проект итогового коммюнике, с которым согласились бы все участники, поскольку некоторые страны настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время как Россия именует вторжение в соседнюю страну «специальной военной операцией».